Autor do gol da vitória do Palmeiras, Rony comemora liderança geral do Paulista

"Foi uma partida difícil, sabemos como é importante terminar em primeiro neste campeonato. Fico feliz pela vitória, acho que não só eu, mas todo o grupo está de parabéns. É importante começar como titular, mas isso eu deixo com o professor, aqueles que entram têm a confiança dele também", acrescentou.

O Verdão encerrou a fase inicial do Estadual na liderança do Grupo B, com 28 pontos. No total, foram oito vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota. No primeiro lugar geral, o time poderá decidir os duelos de mata-mata como mandante.

Único invicto do Paulistão, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival do Verdão, que pode ser a Ponte Preta ou o Água Santa, será conhecido neste domingo. A partida está prevista para este próximo fim de semana, ainda sem data ou horários confirmados, com mando alviverde.