Após vitória do Palmeiras, Abel fala sobre confusão no Choque-Rei e não descarta processar Belmonte: "Há limites"

O técnico Abel Ferreira se pronunciou pela primeira vez sobre a confusão que marcou o clássico diante do São Paulo, no último domingo, no Morumbis. Após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, na Arena Barueri, neste sábado, o treinador ainda falou sobre o xingamento do diretor de futebol do clube tricolor, Carlos Belmonte.

Após um Choque-Rei recheado de polêmicas de arbitragem, dirigentes e jogadores do São Paulo ofenderam o árbitro Matheus Delgado Candançan. O cartola tricolor ainda chamou Abel de "português de m...".

Um dia depois do episódio, o Palmeiras divulgou uma nota oficial e repudiou a fala de Belmonte, tratando as ofensas como um ataque xenofóbico. Em entrevista recente, a presidente do clube, Leila Pereira, chegou a dizer que o diretor passaria a ser visto como "persona non grata" e criticou o que chamou de "ataque histérico" do São Paulo.