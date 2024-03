Água Santa x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela 12ª rodada do Paulista

O Corinthians visita a equipe do Água Santa neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no gramado do Estádio 1º de Maio. O duelo é válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 2 contra o Santo André, mas não possui mais chances matemáticas de classificação para as quartas de final do Estadual. Portanto, será apenas um jogo protocolar para o Alvinegro, que possui três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.

No grupo C, o Corinthians se encontra na última posição, com 13 pontos, sem condições de alcançar a segunda colocada Inter de Limeira, que possui 17 unidades. O Red Bull Bragantino se encontra em situação confortável na liderança, com sua vaga garantido para as quartas.