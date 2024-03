Abel poupa dois titulares no Palmeiras para jogo contra o Botafogo-SP; veja escalações

O Palmeiras está definido para a duelo deste sábado, contra o Botafogo-SP, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Já classificado, o técnico Abel Ferreira decidiu preservar Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, que estavam pendurados e poderiam ficar de fora das quartas de final.

A escalação é semelhante à que só empatou com o São Paulo no último domingo, em clássico polêmico disputado no Morumbis. As alterações são: a volta de Mayke no lugar de Marcos Rocha, Rony na vaga de Endrick e Lázaro, que irá começar como titular pela primeira vez.

O Alviverde, portanto, vai a campo com: Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Rony e Flaco López.