Abel busca aumentar retrospecto positivo contra técnicos portugueses no duelo entre Palmeiras e Botafogo-SP

O primeiro deles foi Ricardo Sá Pinto. Na ocasião, o Alviverde venceu por 1 a 0 o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Enquanto isso, o último embate com outro português foi no clássico contra o Corinthians, comandado pro António Oliveira. A partida terminou empatada por 2 a 2, pelo Paulistão.

As três derrotas foram pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A primeira foi contra Renato Paiva, que comandava o Bahia na ocasião. Depois, a equipe de Abel perdeu do Botafogo, de Luís Castro e, por último, para Pedro Caixinha, comandante do Red Bull Bragantino.

O duelo entre Palmeiras e Botafogo-SP será o primeiro entre Abel Ferreira e Paulo Gomes. O treinador do Botafogo-SP teceu elogios ao trabalho do técnico palmeirense.

"O Abel Ferreira é um treinador que vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Palmeiras já faz alguns anos, um trabalho consolidado, onde conquistou diversos títulos. Nós sabemos das dificuldades da partida, temos trabalhado forte pensando nesse duelo, passando aos atletas as principais características do Palmeiras. Nós perdemos alguns atletas importantes para o time, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos em busca de conquistar a vitória", concluiu.

O Palmeiras tem 25 pontos e lidera o Grupo B de forma isolada. Além disso, a equipe é a primeira colocada na classificação geral e busca se consolidar nessa colocação para ter a vantagem de jogar em casa no mata-mata A equipe ainda irá conhecer seu adversário das quartas de final. No domingo, Ponte Preta e Água Santa definem a última vaga da chave.