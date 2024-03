Abel admite primeiro tempo "lento", mas valoriza atitude do Palmeiras contra o Botafogo-SP

A coletiva do técnico Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, neste sábado, na Arena Barueri, ficou marcada pela resposta do treinador às ofensas do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, no Choque-Rei do último domingo. Entretanto, o português também falou sobre o triunfo que garantiu a liderança geral ao time alviverde no Campeonato Paulista.

Abel admitiu que o Verdão foi "lento" no primeiro tempo, mas disse que a equipe melhorou após o intervalo, quando teve um a mais em campo.

"O jogo de hoje foi uma primeira parte lenta, nosso adversário jogou mais baixo, dar os parabéns ao treinador que eu não conhecia, o Paulo Gomes. Não é fácil fazer um trabalho com essa qualidade no Brasil. Depois, com um a mais, as coisas ficaram mais fáceis. Tivemos uma circulação de bola muito lenta. Quase todos os times quando jogam contra o Palmeiras fazem linha de cinco, isso é um sinal de respeito. Os adversários fazem de tudo para complicar", analisou o português.