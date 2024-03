Zagueiro do São Paulo, Ferraresi é convocado pela Venezuela para amistosos de março

Dessa forma, Ferraresi poderia acumular minutos no jogo das quartas do Paulistão e, quatro dias depois, estaria à disposição da seleção venezuelana para o primeiro amistoso. Já no dia 24, novamente poderia atuar contra a Guatemala no segundo jogo internacional.

?? Ferraresi foi convocado para defender a Seleção Venezuelana nos amistosos com Itália e Guatemala, ambos nos Estados Unidos, nos dias 21 e 24 de março, respectivamente. Nesta manhã, no CT da Barra Funda, o zagueiro e outros atletas do elenco receberam mulheres vítimas de... pic.twitter.com/Xon70YERoO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 8, 2024 Já os confrontos das semifinais do Paulista estão previstos para o dia 27 de março. Se o São Paulo avançar para tal fase, o zagueiro teria um intervalo de apenas dois ou três dias até o próximo jogo do Tricolor no campeonato, tendo pouquíssimo tempo de descanso e podendo até ser desfalque.