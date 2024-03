Bigode sofre lesão e é cortado do Paulista; Gabriel Brazão é inscrito na vaga

Com isso, o goleiro Gabriel Brazão, anunciado como reforço do Peixe no último dia 27, entra como substituto.

Classificação e jogos Paulista

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos encara a Inter de Limeira pela última rodada da fase de grupos neste sábado. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).