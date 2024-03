Wild passa pela estreia em Indian Wells e enfrentará russo

Thiago Wild superou sem dificuldades a primeira rodada do ATP 1000 de Indian Wells de tênis, realizado na Califórnia. Na noite desta quinta-feira, o brasileiro perdeu apenas três games no confronto diante do norte-americano Jeffrey John Wolf - número 94 do ranking.

Soberano em quadra, Wild fechou a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Assim, ganhou pela primeira vez um duelo na chave principal de um torneio da série ATP 1000.

Agora, Wild vai enfrentar uma pedreira na segunda rodada em Indian Wells. O próximo confronto será diante do russo Karen Khachanov, cabeça de chave número 15 do torneio, que não precisou disputar a fase inicial.