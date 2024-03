Verstappen lidera treino do GP da Arábia Saudita mais uma vez

Nesta sexta-feira, pela manhã, aconteceu o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Assim como no primeiro treino desta semana, Verstappen terminou na ponta, mas com um tempo de 1min28s412.

Charles Leclerc veio na sequência do tricampeão mundial, enquanto Sergio Pérez fechou o top-3. George Russel ficou na quarta colocação e Lando Norris na quinta.