Treinador do São José denuncia caso de racismo nas quartas do Gauchão; torcedor é expulso do estádio

Nesta sexta-feira, o confronto entre Caxias e São José, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, foi paralisado por cerca de 13 minutos, em razão de uma denúncia do técnico China Balbino, do São José, contra um torcedor que supostamente teria cometido racismo.

Além do técnico, os jogadores da equipe do São José também participaram da reclamação e o jogo foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando China Balbino reclamou acintosamente da manifestação racista da arquibancada.

Em publicação no X (antigo Twitter), o perfil oficial do São José explicou a situação.