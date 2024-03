STJD define prazo para Textor apresentar provas de denúncia contra arbitragem

Nesta sexta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, aceitou um pedido para instauração de inquérito solicitado pela Procuradoria a respeito das acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre a arbitragem.

Na decisão, Perdiz define um prazo de três dias para que Textor apresente as provas da sua denúncia. Após a vitória contra o RB Bragantino, o norte-americano disse ter "juízes reclamando de não terem propinas pagas".

De acordo com o dono da SAF do Botafogo, "houve manipulações e erros em 2021, 2022 e 2023". No fim da última edição do Brasileirão, ele atribuiu erros de arbitragem para a queda de desempenho do Alvinegro.