Santos x Inter de Limeira: informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

O Santos recebe a Inter de Limeira neste sábado em partida válida pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).

O Peixe chega para esta última rodada já classificado para as quartas de final. O clube está na liderança do Grupo A, com 22 pontos.

O time, no entanto, busca a vitória para tentar encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral. A equipe está na segunda colocação. O Palmeiras está na ponta, com 25. O Verdão encara o Botafogo-SP neste sábado, na Arena Barueri.