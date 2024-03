Rincón pede "seriedade" ao Santos contra a Inter de Limeira e analisa briga por posição

Rincón elogiou Pituca e João Schmidt, companheiros de posição, e destacou a disputa sadia entre eles pela titularidade.

"Quem ganha é o Santos. É claro que o Diego Pituca e o João Schmidt fizeram um grande início de campeonato, então estão começando. Eu fiquei com um pouco de dificuldade para pegar o ritmo no começo após voltar da lesão, mas agora estou bem. Respeito bastante a escolha do professor e estou à disposição para ajudar sempre", concluiu o atleta de 36 anos.

O Santos chega para esta última rodada já classificado para as quartas de final. O clube está na liderança do Grupo A, com 22 pontos.

O time, no entanto, busca a vitória para tentar encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral. A equipe está na segunda colocação. O Palmeiras está na ponta, com 25. O Verdão encara o Botafogo-SP neste sábado, na Arena Barueri.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).