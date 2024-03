Rangers lamenta morte de torcedor depois do jogo contra o Benfica

It is with profound sadness Rangers has been made aware supporter Thomas McAllister has passed away in Lisbon following last night's UEFA Europa League tie with Benfica.

The immediate thoughts of everyone at the club are with Thomas' family and friends,https://t.co/xQmn7teLOa pic.twitter.com/3anCJtO2mK

? Rangers Football Club (@RangersFC) March 8, 2024

James Bisgrove, CEO do clube escocês, falou sobre o acontecimento no comunicado. "A notícia foi extremamente dura para todos no clube, tenho certeza que para os nossos torcedores também. Ninguém deveria ir para um jogo de futebol e não voltar para casa".

O torcedor passou mal no hotel em que estava hospedado. Ele foi transportado para um hospital, mas não resistiu. De acordo com a mídia portuguesa, tudo indica que a morte ocorreu por causas naturais e que o corpo ainda vai passar por autópsia para determinar o motivo.

A partida acabou em empatada em 2 a 2. O jogo de volta acontece na Escócia na próxima quinta-feira, às 14h45 (de Brasília).