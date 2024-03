Pela segunda vez no dia, Verstappen lidera treino livre e fica com a pole position para o GP da Arábia Saudita

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! ?

Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP

Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Lewis Hamilton, da Mercedes, encerrou o segundo treino na oitava posição. Seu companheiro George Russel ficou com o sétimo lugar.

A dupla de Lecrerc, Carlos Sainz, não participou dos treinos por conta de uma apendicite e teve que ser operado. O jovem Oliver Bearman, que o substituiu, teve um desempenho pior em relação à primeira sessão, em que ficou com a 10ª posição. O piloto terminou o segundo treino livre na 11ª posição.