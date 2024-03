Pedidos de Abel atendidos? Confira balanço da janela de transferências do Palmeiras

O Verdão finalmente ocupou a vaga de um primeiro volante, que estava vaga desde a saída de Danilo ao Nottingham Forest em 2022, com a chegada do argentino Aníbal Moreno, ex-Racing. Além dele, o clube contratou os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro, o lateral Caio Paulista e o meio-campista Rômulo. Este último, porém, só se apresenta ao Verdão após a disputa do Campeonato Paulista.

O meia está no Novorizontino que ainda disputa o Estadual. Ele chega como opção para o meia Raphael Veiga, que, atualmente, pouco tem concorrência no setor. Rômulo não poderia atuar em mais de uma equipe na mesma competição.

Nesta janela, o Verdão também se despediu de jogador. Na quinta-feira, o Santos devolveu o lateral Jorge ao clube, antes do fim do empréstimo. O Alviverde, porém, que não terá espaço para ele, resolveu rescindir o contrato com o jogador, que iria até dezembro de 2025.

Aníbal Moreno chegou ao clube e logo conquistou seu espaço. O volante deixou boas impressões desde seus primeiros minutos com a camisa do Verdão. Ele é o único jogador da equipe que atuou em todas as 12 partidas, sendo oito delas como titular. Sua chegada acirrou a disputa no meio-campo, setor que, na avaliação de Abel é o mais completo, proporcionando possibilidades diferentes para montar a escalação. Ele é o líder em desarmes e interceptações no elenco. Além de ter imposição na marcação, também ajuda na criação.

Bruno Rodrigues, por sua vez, teve pouquíssimo tempo em campo. O atacante ex-Cruzeiro, que tem contrato com o Verdão até dezembro de 2028, sofreu lesão no joelho direito em sua segunda partida pelo clube e precisou passar por uma artroscopia, motivo que faz estar longe dos gramados desde o dia 24 de janeiro. Ele fez sua estreia contra o Novorizontino, saindo do banco de reservas, e depois foi titular contra a Inter de Limeira.

Caio Paulista foi o penúltimo reforço anunciado pelo clube. O ex-São Paulo foi contratado pelo Verdão muito por conta de sua versatilidade de poder atuar como lateral esquerdo e como ponta. Até o momento, disputou oito jogos, sendo três como titular. Em oportunidades que esteve na escalação inicial, deu duas assistências, uma contra o Santo André e outra contra a Portuguesa.