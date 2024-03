Palmeiras x Botafogo-SP: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Para a partida contra o Botafogo-SP, o Palmeiras segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito), e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

O Botafogo-SP, por sua vez, não tem mais chances de avançar às quartas do Paulistão e, atualmente, é o quarto colocado do Grupo D, com 12 pontos. Foram três vitórias, três empates e cinco derrotas. Também livre da zona do rebaixamento, o Pantera pode ter alguns jogadores poupados, já que na quinta-feira tem compromisso pela Copa do Brasil, contra o Anápolis.

O técnico Paulo Gomes não poderá contar com o meio-campista Leandro Maciel, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passará por cirurgia.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Local: Arena Barueri