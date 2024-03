Palmeiras finaliza preparação para última rodada da fase de grupos do Paulista; veja provável escalação

Na manhã desta sexta-feira, o Palmeiras finalizou, na Academia de Futebol, a preparação para seu último compromisso da fase de grupos do Campeonato Paulista. No sábado, o Verdão recebe o Botafogo-SP, na Arena Barueri, às 18 horas (de Brasília), pela 12ª rodada.

Primeiro, os jogadores fizeram ativação muscular no centro de excelência. Depois, participaram de uma atividade técnica específica no campo e, na sequência, um recreativo. Por fim, alguns atletas aprimoraram cruzamentos e finalizações. O trio segue, portanto, como desfalques para o técnico Abel Ferreira.

Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, além do zagueiro Gustavo Gómez cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Os dois primeiros se recuperam de cirurgias no joelho direito, enquanto o paraguaio trata de uma fratura no dedo do pé esquerdo.