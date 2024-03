Palacios treina pela primeira vez, e Atlético-MG encerra preparação para as quartas do Mineiro

O Atlético-MG finalizou nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, a preparação para as quartas de final do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. A bola rola para o clássico neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena MRV. A principal novidade do treino foi o atacante colombiano Brahian Palacios, que treinou pela primeira vez com o grupo.

Palacios foi anunciado pelo Atlético-MG nesta quinta-feira. O atacante, de 21 anos, já está inscrito no BID e pode pintar como surpresa na lista de relacionados de Felipão para o clássico.

Com o colombiano, o elenco atleticano realizou trabalhos táticos, técnicos e de finalização. O Galo treinou durante toda a semana com foco nas quartas do Campeonato Mineiro.