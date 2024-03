No Dia da Mulher, Palmeiras e patrocinador lançam campanha em apoio ao futebol feminino

Nesta sexta-feira, dia 8 de março, que marca o Dia Internacional da Mulher, Palmeiras e Esportes da Sorte, patrocinador máster do time feminino, lançaram nas redes sociais uma campanha em apoio à modalidade, com o lema "Apoiar as mulheres é mais do que falar palavras bonitas em um dia comemorativo, é ação!".

"Carrego comigo a responsabilidade de ser a única mulher na presidência de um grande clube do futebol brasileiro. Sempre buscarei valorizar o papel da mulher em todas as áreas, não somente no futebol. As jogadoras do nosso time feminino representam muito bem todas nós, mulheres, neste dia tão significativo", disse a presidente Leila Pereira.

Esportes da Sorte é o patrocinador máster do time feminino de futebol do Palmeiras, conforme anunciado em janeiro deste ano. O acordo também prevê ativações em partidas do time masculino, como placas de LED e backdrops nos jogos como mandante. Com isso, o Verdão passou a contar com o maior patrocínio máster da categoria na América do Sul. O contrato tem duração de um ano e vai até o fim dessa temporada.