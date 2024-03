Marcelo Teixeira nega qualquer participação de Robinho no Santos, mas cita "consideração"

"Fizemos uma auditoria interna com as nossas equipes e nós apuramos que nós tínhamos já aproximadamente R? 65 milhões apenas em aberto no exercício de 2023, apenas como pendências no ano passado. Então nós já temos um compromisso assumido e temos que cumprir com os pagamentos do ano passado na ordem de quase R? 70 milhões de reais. Então isso é grave, gravíssimo"

Volta de Neymar



"Podemos fazer diretamente junto ao clube, mas podemos também aguardar essa decisão da família do retorno do jogador ao Brasil, que eu inevitavelmente acho que seria para o Santos". Ele diz que o Santos é a casa do atleta e vê o Peixe como o ambiente adequado para que Neymar fique pronto para a Copa do Mundo de 2026?

Retorno ao Santos



"É um desafio [momento atual do Santos], já tive outro, porque o Santos estava na fila há 18 anos e nós conseguimos uma conquista importante em 2002, o título brasileiro. Mas agora a dor é maior e a ferida continua aberta pro santista. É um desafio, uma missão mais uma vez para nós reconduzirmos o Santos à elite do futebol mundial"