Klopp elogia Guardiola antes de seu último confronto pelo Liverpool contra o Manchester City no Campeonato Inglês

Klopp anunciou em janeiro sua saída do Liverpool ao final da temporada europeia. Durante a sua passagem pelos Reds, ele enfrentou o treinador espanhol 21 vezes, venceu oito, empatou seis e perdeu sete. Mesmo com a vantagem, o alemão afirmou que Guardiola é melhor do que ele.

"Tenho um histórico positivo contra Pep, mas não tenho ideia do porquê. Sei que sou bom no que faço, não quero parecer que estou feliz por estar aqui e pronto. Não sou ruim, mas ele é o melhor. Há muito a dizer agora porque ele é melhor. Tenho certeza de que tem áreas em que sou melhor, mas não posso entrar em detalhes agora. Talvez seja uma questão de gosto? Algumas pessoas gostam mais de como jogamos. Como eu, por exemplo, se não jogaríamos de forma diferente."

Por fim, o comandante exaltou a vontade de seu rival continuar vencendo.

"Com tudo o que ele ganhou, você olha para ele e parece que ele não ganhou nada. É o desejo que ele tem de continuar vencendo. Posso reconhecer a excelência quando a vejo."