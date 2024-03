Giro: Napoli cede empate ao Torino e perde chance de encostar na parte de cima do Italiano

Nesta sexta-feira, o Napoli empatou pelo placar de 1 a 1 com o Torino, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Kvaratskhelia abriu a contagem para os mandantes, mas o Torino conseguiu empatar com gol de bicicleta.

Com o empate, o Napoli perde a oportunidade de dormir entre os seis primeiros e permanece na sétima colocação com 44 pontos somados. Já o Torino estaciona na décima colocação, com 38 pontos e sem vencer há três rodadas.

O Napoli volta aos gramados, nesta terça-feira, para enfrentar o Barcelona, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O Torino joga novamente apenas no dia 16, visitando a Udinese, no Bluenergy Stadium, às 11h, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.