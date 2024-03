Gatito Fernández destaca bom momento do Botafogo na temporada

Os novos cenários da Botafogo TV nos detalhes. Confira no detalhe! ????? #VamosBOTAFOGO

Mesmo com o duelo pela Taça Rio se aproximando, o Botafogo segue de olho no jogo contra o Bragantino, na próxima semana, pela volta da Fase 3 da Libertadores. O time precisa de um empate para conquistar a classificação à fase de grupos do torneio.

Com isso, o técnico Fabio Matias deve poupar os titulares contra o Sampaio Corrêa. O objetivo é preservar os jogadores para o duelo pela Libertadores, prioridade do clube para a temporada.