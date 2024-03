Filipe Luís revela expectativa para estreia como técnico do Flamengo sub-17

Pouco tempo após o fim da carreira dentro dos campos, o ex-lateral esquerdo Filipe Luís terá o seu primeiro desafio como técnico neste sábado. No comando da equipe sub-17 do Flamengo, irá participar do primeiro jogo pela Copa Rio da categoria.

O adversário será a Cabofriense, a partir das 11 horas. Antes, haverá um duelo válido pela categoria sub-15, contra o mesmo adversário.