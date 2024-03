Ex-Santos, Luan Dias se destaca em partida contra o Vasco pela Copa do Brasil

Luan Dias fez um grande Campeonato Paulista em 2023, sendo um dos responsáveis por levar o Água Santa para a decisão do torneio. A boa competição do jogador chamou a atenção do Santos, que contratou o meia por empréstimo até o fim da temporada de 2023.

Sem ganhar muitas oportunidades no Alvinegro Praiano, Luan retornou ao Netuno no começo deste ano. Nesta edição do Estadual, o atleta participou de 10 jogos e não marcou nenhum gol.

O próximo compromisso de Luan Dias com o Água Santa está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão.