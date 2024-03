Everson diz que primeiro objetivo do Atlético-MG na temporada não foi atingido

O Atlético-MG não terminou entre as duas melhores campanhas da fase de grupos do Campeonato Mineiro de 2024, portanto, não poderá decidir a semifinal em casa. O goleiro Everson revelou que o primeiro objetivo do Galo na temporada não foi atingido, e já fez uma análise dos duelos contra o América-MG.

"Nosso primeiro objetivo era ficar entre as duas primeiras campanhas para poder jogar a semifinal com vantagem, mas não conseguimos", iniciou.

"Vamos jogar esses dois jogos [da semifinal] para buscar as duas vitórias. Sabemos que o primeiro duelo será de muita importância, por estar dentro de casa. Eu e outras lideranças do elenco sabemos que precisamos melhorar e estamos buscando isso no dia a dia. Trabalhamos muito essa semana, pensando exclusivamente no duelo contra o América, então cabe a nós fazer um bom jogo", completou.