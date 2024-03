Escalação do Santos: Carille finaliza preparação e faz mudanças para pegar Inter de Limeira

Assim, uma provável escalação é com: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; Tomás Rincón (Nonato), João Schmidt, Otero e Cazares; Furch (Morelos) e Guilherme.

O Santos chega para esta última rodada já classificado para as quartas de final. O clube está na liderança do Grupo A, com 22 pontos.

O time, no entanto, busca a vitória para tentar encerrar a primeira fase com a melhor campanha geral. A equipe está na segunda colocação. O Palmeiras está na ponta, com 25. O Verdão encara o Botafogo-SP neste sábado, na Arena Barueri.