Emiliano Díaz comenta oscilação do Vasco durante partida contra o Água Santa

"Não gosto de falar do ano passado, pois a gente não estava aqui no começo, mas a evolução é clara. O time está ganhando a identidade de jogo que estamos trabalhando para ter. Com a quantidade de jogos no ano passado, não havia tempo de trabalhar. Agora é outro time, outro Vasco, outra cabeça. É ter isso na cabeça de ser um novo Vasco de ter a mentalidade de brigar em cima", declarou.

O Vasco passa a focar na partida contra o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Carioca.