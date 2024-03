Em recuperação de lesão no joelho, Militão treina com o grupo do Real Madrid

Na atividade desta sexta-feira, o zagueiro Éder Militão voltou a treinar com o grupo do Real Madrid, em Valdebebas. O defensor, portanto, está evoluindo no processo de recuperação da grave lesão no joelho.

Logo na primeira partida da temporada, contra o Athletic Bilbao, o jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, precisando passar por cirurgia.

Além de Militão, o goleiro Thibaut Courtois é outro que é desfalque desde o começo de 2023/24. O técnico Carlo Ancelotti revelou que a dupla pode estar de volta em abril.