Em meio à chegadas e saídas, Hayner passar a ser opção para a lateral esquerda do Santos

Sendo assim, Carille e a diretoria santista decidiram devolvê-lo ao Palmeiras, antes mesmo de sua reestreia. Logo em seguida, ele rescindiu seu vínculo com o Alviverde e, agora, está livre no mercado.

O Santos, a partir de agora, trabalha com três nomes para cada lateral neste momento da temporada. Na esquerda, o titular Aderlan, o novo reforço Rodrigo Ferreira, destaque do Mirassol, e o garoto JP Chermont, que chamou atenção de Carille na última Copinha.

Já do lado esquerdo, há Felipe Jonatan, Hayner e Souza, outro garoto que se destacou nas categorias de base. Apesar de treinar no CT Rei Pelé, Dodô sequer foi relacionado neste ano. Já Kevyson, com uma grave contusão no joelho, só deve retornar daqui, no mínimo, seis ou sete meses.

Isso não significa que Hayner não será mais utilizado do lado direito, sua posição de origem. Se surgir a necessidade de jogar por lá, ele deve ser escalado por Carille. O técnico, porém, não tem intenção de testá-lo como um ponta mais avançado.

Certo é que Hayner jogará como lateral direito neste sábado, quando o Santos encara a Inter de Limeira, pela última rodada do Paulistão, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Isso porque Aderlan está pendurado e, se receber o cartão amarelo, virará desfalque para as quartas de final do Estadual, contra a Portuguesa.