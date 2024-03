Dupla do Santos é convocada para amistosos da seleção venezuelana

Os atletas Rincón e Otero foram convocados pela @SeleVinotinto e irão participar de dois amistosos nos Estados Unidos, contra Itália e Guatemala. ?? pic.twitter.com/2OGrvHk1yf

? Santos FC (@SantosFC) March 8, 2024

A tendência, portanto, é que os santistas não sejam desfalque para o técnico Fábio Carille no mata-mata do Campeonato Paulista.

As partidas das quartas de final estão marcadas para os dias 16 e 17 de março. O Santos já está classificado e encara a Portuguesa, em casa. Já as semis serão no dia 27. Ou seja, os jogadores já devem estar de volta e à disposição caso o Alvinegro Praiano avance.

Otero vem sendo titular absoluto no Estadual. O atacante soma 10 partidas, dois gols e duas assistências. O volante, por sua vez, perdeu espaço e está na reserva. Ele entrou em campo em 10 compromissos, mas apenas dois entre os titulares.

Com a dupla à disposição, o Peixe encara a Inter de Limeira neste sábado, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).