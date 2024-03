Diakhaby, do Valencia, passa por cirurgia com "sucesso"

No último sábado, Mouctar Diakhaby, zagueiro do Valencia, sofreu uma grave lesão no joelho durante jogo contra o Real Madrid. Em vídeo divulgado pelo time valencista, Pedro López, chefe dos serviços médicos do clube, informou que deu tudo certo na operação, realizada na última quinta.

"É uma cirurgia trabalhosa, mas foi um sucesso, foi feita uma reconstrução multiligamentar e estamos felizes por como se desenvolveu", disse.