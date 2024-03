Destaque na Bélgica, Felipe Augusto relembra tempos de Corinthians: "Anos maravilhosos"

"Com 17 anos, em quatro meses, atuei pelo sub-17, sub-20, profissional e sub-23. Foi muito doido para mim. Mexe muito com a mente, já que quando se é novo, você quer estar no profissional, aprender, se envolver. Aí você migra constantemente, isso prejudica. Mas isso também me fez amadurecer muito, foi aí que vi que eu sempre tenho que estar pronto para tudo. Foi um período de muitos jogos, muitos técnicos, esquemas táticos diferentes, cada treinador quer uma coisa, passa uma instrução... acabou que me prejudicou muito minha transição. Vejo que ela foi.. não digo mal feita, pois eu dei certo, mas foi mal programada, sabe? Isso mexe muito com a mente, com o corpo em si. Em alguns períodos, eu praticamente só jogava; em outros, só treinava e acabava perdendo ritmo de jogo", comentou o jogador de 20 anos à reportagem.

Após sofrer uma lesão no ombro no final de 2022, Felipe viveu seu auge pelo sub-20 no primeiro semestre de 2023, com 13 gols em 15 jogos disputados. Seu bom rendimento chamou atenção da equipe profissional, e por lá ficou com diferentes técnicos.

"Tive dois meses de treinamento até a Copa São Paulo, onde tive tempo, e fui bem. Me preparei, fiquei apenas no sub-20, e na Copinha fiz quatro gols e uma assistência em cinco jogos. Mesmo assim, não fui para o profissional. Mas não deixei de trabalhar, continuei com foco, me dedicando ao sub-20, sem querer me iludir, pensar no profissional. Continuei bem, fazendo gols. Em abril, o Danilo foi dirigir o time de cima, naquela transição depois do Cuca, e em um jogo contra o Palmeiras ele me convocou. Fiz grandes treinos com eles e fiquei por lá", disse Felipe, fazendo menção ao Derby que o Timão perdeu por 2 a 1, no Allianz Parque.

O jovem aproveitou para falar do 2023 complicado do Corinthians dentro das quatro linhas. A equipe não conquistou nenhum título e lutou contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na última temporada, pelo time de cima, Felipe participou de 21 jogos e marcou dois gols (contra Liverpool-URU e Universitario-PER).

"Coletivamente, é complicado falar algo. Foi um ano de muitas transições, sabe? De treinador, elenco, tivemos muitas contusões importantes na equipe durante o ano. Para o tamanho do Corinthians, quando você não briga por títulos, claro que é um ano ruim, péssimo. O Corinthians tem que brigar por títulos sempre. Quando você tem quatro, cinco treinadores, é complicado. É muita troca. Um técnico quer uma coisa, aí o outro não gosta disso, o outro quer outra coisa. Isso, junto com as lesões que tivemos, complicaram para que a equipe tivesse resultados", comentou.

Felipe tinha situação estável no Corinthians, sendo peça no elenco, mas perdeu minutagem na reta final de 2023 com Mano Menezes. A perda de espaço, somada com o sonho de jogar pelo Velho Continente, pesaram para sua decisão de deixar o clube que o revelou.