Coritiba estampará a frase "Respeita as Gurias" contra o Cianorte em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

O Coritiba irá estampar a frase "Respeite as Gurias" na camisa durante a partida das quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Cianorte, sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. A ação ocorrerá em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira.

A Reals, empresa do setor de betting e patrocinadora máster do clube, cedeu o espaço na camisa para o ato ser realizado. Além disso, terão diversas outras atividades no dia como forma de celebração.

"Consideramos primordial o respeito e a valorização de todas as mulheres e em especial às torcedoras coxa-brancas. Para tanto, é importante estreitar laços e ouvi-las, a fim de que possamos criar ações que propiciem a elas um ambiente acolhedor, com sentimento de pertencimento", afirma Carlos Amodeo, CEO da SAF do Coritiba.