Conheça a história de Bruna Tomaselli, única mulher da Stock Series

Historicamente, o automobilismo sempre foi considerado um esporte para competidores homens e essa realidade pode ter desencorajado muitas mulheres a se aventurarem pelo esporte. Além da escassez de representatividade do gênero feminino, muitas atletas também esbarram na pouca oferta de oportunidades de patrocínio e pouca repercussão na mídia. Mas Stock Series contará em seu grid com Bruna Tomaselli em 2024.

A sua ligação com o automobilismo começou aos sete anos de idade. Natural de Caibi, no Oeste de Santa Catarina, acumulou pódios e títulos significativos, incluindo uma impressionante terceira colocação no Super Karts USA em 2011, uma competição disputada em Las Vegas. Em 2013, fez sua estreia nos carros de fórmula, competindo na Fórmula Junior no Brasil. Sua determinação e habilidade destacam-se como exemplos inspiradores de superação de barreiras de gênero e conquistas notáveis no automobilismo.

A ausência de modelos e referências femininas no automobilismo pode fazer com que as mulheres se sintam desencorajadas ou sem apoio ao ingressarem nesse campo. Contudo, não é o caso de Bruna, que tem superado as barreiras e alcançado sucesso no automobilismo.