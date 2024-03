Com Pulgar e Vargas, Chile é convocado para amistosos contra Albânia e França

Nesta sexta-feira, o técnico Ricardo Gareca convocou a seleção do Chile para amistosos contra a Albânia e a França. Na lista, Vargas, do Atlético-MG, e Pulgar, do Flamengo, foram os representantes do futebol brasileiro.

A dupla não desfalcará os seus respectivos times na disputa dos estaduais. Os jogadores vivem momentos distintos na temporada.

Ainda sem marcar pelo Atlético-MG, Vargas disputou apenas duas partidas. Já Pulgar é titular do Flamengo e entrou em campo por sete vezes.