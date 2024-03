Com golaço de Yamal, Barcelona vence Mallorca e assume vice-liderança do Espanhol

Agora, o Barcelona volta suas atenções à Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, a equipe encara o Napoli, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Mallorca retorna aos gramados apenas no dia 16 (sábado), contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona teve a grande chance de inaugurar o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Rafinha foi derrubado na grande área e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o time mandante. Na cobrança, Gundogan bateu mal, e o goleiro Rajkovic fez a defesa para evitar o primeiro gol do jogo.

O Mallorca dificultou o jogo do Barcelona na etapa inicial. O time visitante conseguiu impor seu ritmo diante do adversário e foi para o intervalo com o empate.

O Barcelona se lançou ao ataque no segundo tempo e, aos 10 minutos, quase abriu o placar após chute de Yamal explodir no travessão. Logo depois, o assistente Óscar Hernández decidiu colocar Lewandowski e o brasileiro Vitor Roque na partida.

Lamine Yamal, que acertou o travessão anteriormente, não desperdiçou sua segunda chance no jogo. Aos 28 minutos, o jovem, de apenas 16 anos, limpou a marcação, ajeitou para o pé esquerdo e bateu colocado no ângulo para marcar um golaço a favor do Barcelona. O tento garantiu o triunfo ao time catalão.