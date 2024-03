Com ausência do Corinthians, clubes da Libra assinam acordo para transmissão do Brasileirão

Eu tô voltando...

E quero saber: qual emoção você acha que o @Brasileirao 2024 mais vai despertar na sua mente? #ÉoBrasileiro ?? pic.twitter.com/d7DpCGY4Fu

? Brasileirão (@Brasileirao) March 8, 2024

O Timão também estuda a união com a Liga Forte Futebol, que conta com outros clubes importantes do futebol nacional como Internacional, Fluminense, Fortaleza, Athletico-PR, Juventude, Cuiabá, Criciúma e Atlético-GO.

No momento, o Santos é a única equipe presente no acordo que não disputará a primeira divisão do Brasileirão em 2024. Fora isso, todos os outros clubes vão jogar aa Série A nesta temporada.