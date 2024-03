Brasileiros brilham, e Porto vence o Portimonense pelo Campeonato Português

Nesta sexta-feira, o Porto visitou o Portimonense, pela 25ª rodada do Campeonato Português, e venceu por 3 a 0, com gols de Pepê, Galeno e Nico González.

Com a vitória, o Porto permaneceu na 3ª posição do torneio, com 55 pontos, mas se aproximou dos primeiros colocados. O Dragão tem dois pontos a menos que o Benfica, no 2º lugar, e está a quatro do líder Sporting, no entanto, os dois times de Lisboa ainda jogam na rodada. O Portimonense, por sua vez, aparece na 14ª colocação, com apenas 23 tentos, e pode se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento até o final da rodada.

O Porto volta a campo na terça-feira, às 17 horas, diante do Arsenal pelo segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube português venceu na ida por 1 a 0. Já o Portimonense encara o Estoril na próxima sexta-feira, às 17h15, pelo Português.