Brasil vai decidir a final da Copa Ouro feminina com os Estados Unidos

O Brasil vai fazer a final da Copa Ouro feminina com os Estados Unidos, que garantiu a classificação na madrugada desta quinta-feira. A decisão acontece neste domingo, às 21h15 (de Brasília), no Estádio Snapdragon, em San Diego.

A Seleção Brasileira, invicta na competição com cinco vitórias, eliminou o México na semifinal, ao vencer o jogo por 3 a 0. O Brasil liderou o Grupo B do torneio, com nove pontos somados.

Os Estados Unidos, por sua vez, passou pelo Canadá, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O time estadunidense terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com seis pontos conquistados.