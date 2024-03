Brasil ainda fica de fora do mapa do futebol feminino global da Fifa

Com menos de 12 mil atletas profissionais registradas, o Brasil não apareceu o mapa mundial do futebol feminino criado pela Fifa. Com mais de um milhão de jogadoras registradas, os Estados Unidos são o líder no quesito.

De acordo com o levantamento feito pela Sports Value, a quantidade de jogadoras brasileiras registradas representa menos de 0,01% da população de mulheres no Brasil. O país com o maior índice é a Noruega, onde o número de atletas profissionais representa 3,8% do número de total de mulheres.

Por outro lado, de acordo com os dados do Statista, o Brasil é o terceiro país onde mais se pratica futebol feminino, com 17% de praticantes, ficando atrás apenas do México (22%) e da Índia (26%).