Barcelona x Mallorca: saiba informações e onde assistir ao confronto pelo Espanhol

Barcelona e Mallorca entram em campo, nesta sexta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Estádio Olímpic Lluís Companys, a partir das 17h (horário de Brasília). O atacante Ferrán Torres é duvida para Xavi neste duelo, visto que sofreu uma microrruptura no bíceps da perna direita contra o Osasuna.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo canal fechado ESPN e pelo streaming STAR+.