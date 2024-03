Arias rechaça duelo com Arrascaeta em clássico entre Fluminense e Flamengo

O Fluminense segue com a preparação visando o clássico contra o Flamengo. A partida deste sábado, que ocorre às 21h (de Brasília), é válida pela semifinal do Campeonato Carioca.

O meia Arias foi questionado sobre um possível duelo com o rubro-negro Arrascaeta. No entanto, o jogador rechaçou qualquer disputa individual com o uruguaio e ressaltou a importância do clássico.

"Eu acho o Arrascaeta um bom jogador, mas o duelo não é contra ele, é contra o Flamengo. Então, eu acredito muito no meu time, no nosso elenco. Tomara que eu consiga ajudar da melhor forma e que possamos sair vencedores. Estamos encarando a decisão com a importância e a responsabilidade que sempre encaramos decisões. Sabemos que são dois jogos difíceis. Estamos totalmente focados e fechados para chegarmos da melhor forma. Chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato", disse.