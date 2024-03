Apresentado no Flamengo, Léo Ortiz destaca importância de conversas com Tite: "Primordial"

O zagueiro Léo Ortiz foi oficialmente apresentado pelo Flamengo nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O defensor, ex-RB Bragantino, enfatizou a importância do técnico Tite para que sua ida ao Rubro-Negro fosse concluída.

"Ele foi o primeiro treinador que me convocou para a Seleção, três vezes. Acredito que tenha muita confiança no meu trabalho. Nas primeiras conversas, ele sempre manifestou o desejo que eu viesse. Elenco forte, com muita qualidade, que eu agregaria muito em quantidade e qualidade técnica. O Tite foi primordial para que eu estivesse aqui. Fui muito bem recebido na Seleção, e agora vou ter um trabalho mais longo com ele no Flamengo", disse.

Léo Ortiz também destacou a grandeza do Flamengo no futebol. O jogador, que atuou pelo RB Bragantino por cinco anos, almeja a conquista de títulos com o clube carioca.