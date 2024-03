Apresentado no Corinthians, Cacá fala em "sonho realizado" e elogia zagueiros do elenco

O zagueiro Cacá concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O novo camisa 25 do Timão disse estar realizando um sonho e elogiou os outros defensores do elenco alvinegro.

"É um sonho realizado jogar aqui, vestir essa camisa grande, pesada. Se escolhi vir para cá, é porque me sinto preparado para fazer história aqui dentro. Comecei no Cruzeiro, em uma época difícil. Fiz bons jogos, saí para o Japão novo e decidi voltar para o Brasil. O Japão é um futebol escondido, quis voltar, fiz essa escolha com meus empresários e amigos. Vesti a camisa do Athletico-PR, fiz bons jogos lá e tive essa oportunidade de vir para o Corinthians", comentou o zagueiro à imprensa.

Cacá terá alguns companheiros no setor, como Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca. O defensor gostou das primeiras impressões que teve do elenco e elogiou os colegas.