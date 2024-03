Após polêmica no Choque-Rei, FPF escala Raphael Claus para jogo do São Paulo

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta sexta-feira a arbitragem para o jogo entre São Paulo e Ituano, pela 12ª e última rodada do Paulistão. Após o polêmico Choque-Rei, Raphael Claus é quem vai apitar o embate.

No empate contra o Palmeiras, o Tricolor ficou na bronca com a arbitragem, especialmente com o pênalti marcado do goleiro Rafael em Murilo, uma possível penalidade não marcada no lance entre Piquerez e Luciano e a não expulsão de Richard Ríos por entrada dura em Pablo Maia.

Revoltados com a arbitragem, membros do São Paulo foram reclamar com Matheus Candançan nos corredores que dão acesso ao vestiário do Morumbis. Por conta dos insultos registrados pelo juiz na súmula, eles podem ser punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), enquadrados no artigo 258, parágrafo 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.