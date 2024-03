André Silva vai a campo, e São Paulo faz penúltimo treino antes de encarar o Ituano no Paulistão

Rodrigo Nestor, por sua vez, segue em transição física após cirurgia no joelho esquerdo. O meia continuou com os trabalhos individualizados no gramado e também chegou a atuar, em certos momentos, como apoio na atividade técnica dos jogadores que não participaram do treino tático.

Já Wellington Rato, Nikão e Luiz Gustavo permaneceram no Reffis Plus para darem sequência aos trabalhos de fisioterapia.

É com este panorama que o São Paulo tentar assegurar uma vaga nas quartas de final do Estadual - basta conseguir uma simples vitória sobre o Ituano na 12ª e última rodada. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O treino tricolor

O São Paulo fez, nesta sexta-feira, o que foi seu penúltimo treino antes do confronto "decisivo" contra o Ituano. O elenco iniciou o dia assistindo a um vídeo exibido pela comissão técnica e, na sequência, rumou a campo para o aquecimento.

Em seguida, o treinador Thiago Carpini escalou um possível time titular para um trabalho tático posicional. Ainda durante os trabalhos, já com a linha ofensiva da equipe adversária em campo, o comandante organizou situações de saída de bola sob pressão.