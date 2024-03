Al Hilal leva susto, mas bate Al Riyadh e iguala recorde mundial de vitórias seguidas

O Al Hilal, da Arábia Saudita, igualou uma marca histórica com mais um triunfo na temporada. Nesta sexta-feira, o time árabe igualou o recorde mundial de vitórias seguidas.

Em jogo pela Liga da Arábia Saudita, o Al Hilal derrotou de virada o Al Riyadh por 3 a 1 fora de casa. Com isso, chegou a 27 vitórias seguidas na temporada.

A marca dos árabes se iguala à sequência do The New Saints, do País de Gales, de 2016. Agora, o Al Hilal pode superar o recorde na terça-feira, no clássico contra o Al Ittihad, pela Champions da Ásia.